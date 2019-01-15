Руководство СК проведет прием в Курске

СЕГОДНЯ 14:14 2019-01-15T14:14:45+03:00

Попасть на прием можно 18 января Фото: Из архива КП.

Изменить размер текста: A A

18 января наяиная с 15.00 заместитель руководителя следственного управления СК России по Курской области подполковник юстиции Головкин Денис Валерьевич проведет прием в следственном отделе по Центральному округу Курска по адресу: Курск, ул. Гайдара, 13/1.

Телефон для справок и предварительной записи 54-77-14

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области, уточнили в СК.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.