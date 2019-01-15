В Курске мужчина напал в лифте на девушку.

СЕГОДНЯ 12:50 2019-01-15T13:10:08+03:00

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Личность нападавшего установленаФото: Из архива "КП".

13 января в подъезде дома № 189а на улице Бойцов 9-й Дивизии неизвестный мужчина напал на девушку. Информация об этом и видеозапись с камеры видеонаблюдения появилась в интернет-паблике Курский Бомондъ.

На записи четко видно, как девушка в красной куртке с большим пакетом в руках, заходит в подъезд, нажимает кнопку лифта и заходит в кабинку. Следом за ней проходит мужчина средних лет в темной куртке.

Не дождавшись, когда двери лифта закроются, а обычно злоумышленники так и делают, мужчина сразу напал на девушку. Оба выпали из лифта в подъезд. Девушка оказалась не из робкого десятка, отбилась от нападавшего ногами и убежала, даже не бросив пакет с продуктами.

В полиции подтвердили факт нападения. Девушка сразу обратилась в полицию и пояснила, что пьяный мужчина молча подошел к ней вплотную в лифте и прижал к стене. Намерения его неизвестны – возможно, он хотел ограбить девушку или изнасиловать.

— Личность злоумышленника установили в тот же день. Мужчину уже задержали и доставили в отдел полиции, - сообщили в УМВД по Курской области.