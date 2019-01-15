Курскую пенсионерку обобрали лже-газовики

СЕГОДНЯ 12:13 2019-01-15T12:13:37+03:00

В УМВД советуют проверять документы у представителей служб, которые ходят по домам Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

Железногорские полицейские разыскивают подозреваемых в мошенничестве, обманом похитивших деньги у пожилой женщины. Злоумышленницы под видом работников газовой службы пришли в квартиру 82-летней пенсионерки.

Одна из незнакомок под видом проверки газового оборудования отвлекла хозяйку. Вторая - искала в квартире деньги. После ухода лже-газовиков у пенсионерки пропали 15 тысяч рублей. Обнаружив, что деньги исчезли, женщина обратилась в полицию.

Личности мошенниц устанавливаются. Женщины не славянской внешности.

Первой на вид 48-50 лет, рост 165 см., худощавого телосложения. Была одета в серый пуховик, на голове темный берет. Длинный нос.

Второй на вид 30 лет, плотного телосложения, рост 160 см., была одета в серый пуховик , на голове платок или шарф. У обоих были ярко накрашены губы.

Сообщать информацию о личности предполагаемых подозреваемых можно круглосуточно в полицию по телефону 02, с мобильного 102.

Полиция напоминает, если к вам в дом пришли представители каких-либо организаций, обязательно проверьте их документы, а также свяжитесь с самой организацией, чтобы удостовериться о том, что их сотрудники действительно были направлены по указанному адресу.