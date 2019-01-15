Под Курском рано утром сгорел ВАЗ

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-15T11:59:29+03:00

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Сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2115 на улице Садовой в Курчатове поступило в «Службу спасения» 15 января в 04:47, сообщает ГУ МЧС по Курской области. На место происшествия приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 7 города Курчатова, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Возгорание ликвидировали в 04:53.

В результате пожара в легковом автомобиле выгорел моторный отсек, огонь повредил лакокрасочное покрытие. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.