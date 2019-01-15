В Курском районе осудили экстремиста

СЕГОДНЯ 11:26 2019-01-15T11:26:52+03:00

После возбуждений уголовного дела, курянин тут же удалил свою страничку в соцсети Фото: Из архива "КП"

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30-летний житель деревни Щетинка Курского района разместил на своей открытой страничке во «Вконтакте» видеоролик и картинку экстремистского толка, сообщает прокуратура Курской области.

Экспертиза показала, что эти материалы содержат признаки возбуждения розни по отношению к группе лиц, объединенных по признаку национальности, а также признаки призыва к насильственным действиям в отношении группы лиц, объединенных по признакам национальности и расы.

После возбуждения уголовного дела, курянин тут же удалил свою страничку в соцсети. Но это не помешало ему предстать перед судом. Суд назначил мужчине наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.