Под Курском ВАЗ попал под поезд

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-15T10:59:10+03:00

Водителя с травмами доставили в больницу Фото: Из архива "КП"

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14 января примерно в 19:20 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 ехал со стороны села Линец в сторону слободы Михайловка по автомобильной дороге Тросна – Калиновка, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

На 13 километре мужчина начал переезжать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым составом, который двигался со станции Суджа на станцию Курбакинская. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21124 с ранением был доставлен в ОБУЗ «Горбольница № 2» города Железногорска.

10 января подобное ДТП произошло во Льговском районе. Примерно в 12:30 на станции Шерекино 32-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским поездом Льгов – Москва. От удара машина перевернулась. Водитель получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.