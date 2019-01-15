Под Курском пройдет Крещенская ярмарка
Праздничная торговля состоится 18-19 января
Приглашаются все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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18-19 января в главном выставочном павильоне местечка Свобода Золотухинского района пройдет традиционная Крещенская ярмарка. На ней будет представлена продукция русской кухни от ведущих предприятий общественного питания региона.
На ярмарке можно будет купить промышленные и продовольственных товары, а также изделия народных промыслов.
Время работы ярмарки: 18 января – с 18:00 до 03:00, 19 января – с 11:00 до 16:00, сообщили в администрации Курской области.