В Курской области зарегистрировано 20 случаев гриппа

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-14T16:51:07+03:00

Эпидемии в регионе пока нет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Курской области заболеваемость ОРВИ сохраняется на неэпидемическом уровне. По итогам прошедшей недели в целом по области заболеваемость ОРВИ оставалась ниже порогового уровня на 9,5%.

В целом по области за неделю в области зарегистрировано 3734 случаев ОРВИ и гриппа. Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети – 71,7% всех случаев за неделю.

По данным лабораторного мониторинга по-прежнему преимущественно определяются вирусы негриппозной этиологии – 77,8% от числа положительных находок.

На сегодняшний день в области зарегистрировано 20 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает о недопустимости самолечения, это особенно опасно для маленьких детей и лиц пожилого возраста, лиц с хронической патологией сердечно-сосудистой, бронхо-легочной, эндокринной систем, беременных женщин.

При появлении симптомов ОРВИ или гриппа останьтесь дома и обязательно обратитесь за медицинской помощью.