В Курске пройдет акция "Покормите птиц"
15 января в 12.00 Культурный центр семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара приглашает жителей и гостей города стать участниками экологической акции «Покормите птиц» в рамках проекта «Добрый след гайдаровцев».
Впервые эта акция прошла в России зимой 2002 года в память об известном писателе Евгении Носове. В январе 2003 года к акции присоединился и Курск - родина писателя. Тогда же Союз охраны птиц России предложил 15 января, день рождения Евгения Носова, объявить Днем зимующих птиц и внести в Российский экологический календарь.
В рамках экологической акции «Покормите птиц» курян и гостей города ожидает:
просмотр фрагментов документального фильма «Человек на земле», посвящённого жизни и творчеству Е. И. Носова (2015 г., режиссер С. Герасимова);
художественное чтение отрывков из рассказов Е.И. Носова «Покормите птиц зимой…» и «Тридцать зерен» в исполнении воспитанников филиала Литературного лицея «Гайдаровцы»;
изготовление кормушек для птиц, которые юные участники «Гайдаровского десанта» развесят на деревьях.
Прохожие получат из рук гайдаровцев буклеты, призывающие беречь природу и помогать птицам в суровые зимние дни.