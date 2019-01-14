В Курске пройдет акция "Покормите птиц"

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-14T16:31:16+03:00

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15 января в 12.00 Культурный центр семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара приглашает жителей и гостей города стать участниками экологической акции «Покормите птиц» в рамках проекта «Добрый след гайдаровцев».

Впервые эта акция прошла в России зимой 2002 года в память об известном писателе Евгении Носове. В январе 2003 года к акции присоединился и Курск - родина писателя. Тогда же Союз охраны птиц России предложил 15 января, день рождения Евгения Носова, объявить Днем зимующих птиц и внести в Российский экологический календарь.

В рамках экологической акции «Покормите птиц» курян и гостей города ожидает:

просмотр фрагментов документального фильма «Человек на земле», посвящённого жизни и творчеству Е. И. Носова (2015 г., режиссер С. Герасимова);

художественное чтение отрывков из рассказов Е.И. Носова «Покормите птиц зимой…» и «Тридцать зерен» в исполнении воспитанников филиала Литературного лицея «Гайдаровцы»;

изготовление кормушек для птиц, которые юные участники «Гайдаровского десанта» развесят на деревьях.

Прохожие получат из рук гайдаровцев буклеты, призывающие беречь природу и помогать птицам в суровые зимние дни.