Курян приглашают на культурные мероприятия

СЕГОДНЯ 16:30 2019-01-14T16:30:59+03:00

Они пройдут с 15 по 18 января

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15 и 18 января в 12.30 в школе-интернате № 2 им. Г.А. Карманова состоится благотворительная акция «Души прекрасные порывы» - рождественский концерт «Праздник к нам приходит».

17 января в 16.00 в выставочном зале КТЦ «Звездный» - открытие областной выставки графики и фотографии «Вдохновение».

18 января в 11.00 в центре досуга «Юность» - праздник народных традиций «Раз в крещенский вечерок».