Курян приглашают на культурные мероприятия
Они пройдут с 15 по 18 января
Приглашаются все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
15 и 18 января в 12.30 в школе-интернате № 2 им. Г.А. Карманова состоится благотворительная акция «Души прекрасные порывы» - рождественский концерт «Праздник к нам приходит».
17 января в 16.00 в выставочном зале КТЦ «Звездный» - открытие областной выставки графики и фотографии «Вдохновение».
18 января в 11.00 в центре досуга «Юность» - праздник народных традиций «Раз в крещенский вечерок».