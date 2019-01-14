За выходные в Курской области выявили 2008 нарушений ПДД

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-14T15:59:50+03:00

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С 11 по 13 января в Курской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 14 человек получили ранения. Одно ДТП произошло с участием несовершеннолетнего, рассказали в ГИБДД.

За вождение в пьяном виде прав лишились 15 человек, кроме этого 14 водителей отказались от освидетельствования на состояние опьянения, еще четыре водителя задержаны по ст. 264.1 УК РФ. Задержали также 190 пешеходов, нарушивших ПДД. Всего выявлено 2008 нарушений правил дорожного движения, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 884 нарушения ПДД, в том числе 695 нарушений скоростного режима.