Рецидивист вытащил у курянина портмоне с деньгами

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-14T13:53:05+03:00

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Полиция задержала курянина по подозрению в краже. Мужчина освободился из колонии менее недели назад. Вечером он увидел на автобусной остановке пьяного молодого человека и заговорил с ним. Общение продолжилось за распитием спиртного, и фигурант постарался сделать вид, что очень рад знакомству. Когда молодой человек решил все-таки уехать, подозреваемый его по-дружески обнял и вытащил кошелек.

Пропажу мужчина обнаружил уже дома и понял, что стал жертвой карманника. В портмоне было около 15 тысяч рублей, а также купюра в 100 евро. Покидая в спешке место преступления, рецидивист остановил такси и расплатился за поездку валютой. Остальные деньги он потратил на спиртное и личные нужды. В отделе полиции хозяину кошелька предложили просмотреть фотографии из базы ранее судимых, среди которых он узнал своего нового знакомого.

Подозреваемый задержан и сейчас сотрудничает со следствием. Ему грозит до пяти лет колонии.