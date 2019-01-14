Курянка обнаружила пропажу кредитки, когда с нее сняли деньги

СЕГОДНЯ 13:09 2019-01-14T13:09:35+03:00

Парень обязался вернуть деньги, но это не освобождает его от ответственности Фото: Из архива КП.

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Сотрудники Северо-западного отдела полиции задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты курянки. Расплачиваясь в магазине, девушка случайно выронила банковскую карту из кармана. Свидетелем потери стал 21-летний молодой человек, который, стоя в очереди за незнакомкой, заметил комбинацию цифр пин-кода ее кредитки. Забрав карту, он обналичил имеющуюся сумму в шесть тысяч рублей спустя несколько дней. Тогда женщина и обнаружила, что потеряла карту и обратилась в полицию.

Оперативники определили банкомат, где была проведена операция, и составили фоторобот предполагаемого подозреваемого. Вскоре он был установлен и сознался в краже. Парень обязался вернуть похищенные деньги. Несмотря на это, совершив преступление, он стал фигурантом уголовного дела по факту кражи.