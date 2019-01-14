Курянка, проходя опрос на сайте, лишилась сбережений

СЕГОДНЯ 12:39 2019-01-14T12:39:02+03:00

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Интернет серфинг закончился для жительницы Курска финансовыми потерями. Женщина случайно обнаружила в сети сайт, на котором предлагалось пройти опрос о деятельности российских банков. Среди прочих, были вопросы о том, какие кредитные учреждения считаются надежными, и какие их услуги наиболее востребованы.

В конце опроса неожиданно для курянки появилось сообщение содержащее поздравление с выигрышем. В нем говорилось, что среди всех, кто побывал на сайте и высказал свое мнение, женщина была выбрана случайно, как победитель и получает приз 100 тысяч рублей. Новость была приятной и сразу навеяла мысли о том, на что можно потратить столь крупную сумму. Поэтому, когда женщине предложили ввести все данные банковской карты, включая срок действия и проверочный код, она сделала это, не сомневаясь. Так злоумышленники получили всю необходимую информацию для доступа к банковскому счету и вывели с него все средства – более 7000 рублей. Узнав, что деньги пропали, женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что сайт, на котором она проходила опрос, был создан специально мошенниками и уже удален из всемирной паутины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".