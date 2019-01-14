Назначен председатель комитета информации и печати Курской области

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-14T12:44:37+03:00

Денис Михайлов был представлен в новой должности в День печати Фото: СОЦСЕТИ

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14 января в курском Доме журналиста региональным СМИ официально был представлен новый председатель комитета информации и печати Курской области Денис Михайлов. Денис - известный журналист и политтехнолог, работал во многих курских СМИ, имеет большой опыт в области политтехнологий и организации PR-компаний, закончил истфак КГУ. Кроме того, он пользуется большим авторитетом в журналистской среде, что безусловно положительно скажется на выстраивании отношений между администрацией региона и региональными СМИ.

Как уже сообщала КП, врио председателя комитета информации и печати Наталья Лымарь была освобождена от занимаемой должности с официальной формулировкой "в связи с с переходом на новое место работы".