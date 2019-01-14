2019-01-14T10:44:13+03:00
Происшествия

Под Курском сгорела надворная постройка

Пожар произошел в Мантуровском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В постройке огонь повредил кровлю и стеныВ постройке огонь повредил кровлю и стеныФото: Яна ШЕЛЕСТ
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14 января около шести часов утра в селе Ястребовка Мантуровского района загорелась надворная постройка. На место ЧП приехали пожарные отдельного поста пожарной охраны «Ястребовка», сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание ликвидировали в 06:06. В постройке огонь повредил кровлю и стены. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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