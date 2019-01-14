В Курске Винцкевичи дадут бесплатный концерт

СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-14T11:16:35+03:00

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«Два поколения» - так называется концерт, в рамках которого два Леонида Винцкевича покажут класс.

Леонид Винцкевич – известный в мире джаза музыкант, просветитель, заслуживший международное признание, организатор и общественный деятель, оказавший большое влияние на развитие российского джазового искусства. Виртуозность и изобретательность пианиста, его нестандартное «взрывчатое» мышление, мощная игра, эмоциональность, глубинно-русский, богатырский размах получили самую высокую оценку слушателей и критиков.

Замечательным подарком для курских поклонников джаза станет встреча в стенах Областной научной библиотеки им. Асеева с выдающимся земляком. Также своим выступлением порадуют курскую публику Леонид Junior (гитара) и музыканты ансамбля «Новое искусство». Творческая встреча с музыкантами станет значимым культурным событием для курян и гостей города. Асеевка приглашает всех любителей джазовой музыки, желающих провести культурный досуг в кругу единомышленников!

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева, Курская обл, г Курск, ул Ленина, д 49

17 января 2019 в 15:00

Вход свободный для всех.