2019-01-14T09:08:04+03:00
Происшествия

Курян предупреждают о метели

Жителей области просят соблдать правила безопасности
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе снова пройдет снегВ регионе снова пройдет снегФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области до конца дня 14 января пройдет небольшой, местами умеренный снег. Утром и днем местами метель. Ветер южной четверти 8-13 м/с, утром и днем местами до 18 м/с. Температура днем 0-5º мороза.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой соблюдать правила безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

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