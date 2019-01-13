СМИ: курский «Авангард» может исчезнуть

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-13T13:31:39+03:00

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Футболист курского «Авангарда» Кирилл Гоцук дал интервью Sportbox.ru, в котором рассказал о сложной ситуации в клубе. Если быть точнее, футболист заявил, что клуб, который занимает третью строчку в ФНЛ, находится на грани краха.

- Да, это уже крик души. Терпение лопнуло. В Курской области новый губернатор - получается, команда «Авангард» ему не очень и нужна. Поэтому у клуба возникли большие финансовые трудности. Зарплата не платится уже больше четырех месяцев, а премиальные должны за весь сезон, - сообщил спортсмен федеральному изданию. - До последнего не хотели выносить сор из избы. Действительно, информация о проблемах «Авангарда» нигде не проскакивала, мы все держали внутри. Но сейчас я могу заявить о них открыто, ни от кого не прячась. Нам надо ехать на сборы, готовиться. А понимания того, что будет дальше, нет и близко.

Также Кирилл Гоцук добавил, что уход президента клуба Николая Волокитина напрямую связан с финансовыми проблемами команды.

Тем временем на сайте обладминистрации появилась информация о сборах «Авангарда». Так, первый пройдет в турецком городе Белек с 19 января по 2 февраля, на котором запланированы контрольные игры: 25, 29 января и 2 февраля. Соперники пока не определены. Второй сбор команда проведет в Пафосе на Кипре с 6 по 21 февраля, где впервые в своей истории примет участие в Кубке ФНЛ. А пока футболисты находятся в отпуске.