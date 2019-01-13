В Курске на улице Заводской «Деу Матиз» сбил пешехода
Состояние пострадавшего уточняется
фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курской области.
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Авария случилась 12 января в 16.21. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, на улице Заводской в Курске водитель автомобиля «Деу Матиз» сбил пешехода. На место выехали пожарные, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. Личность пострадавшего и его состояние сейчас уточняется.
Тем временем спасатели напоминают, что в случае любой беды всегда можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. Также работает единый «телефон доверия» ГУ МЧС по Курской области – 51-00-22.