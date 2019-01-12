2019-01-12T18:21:02+03:00
Политика

Мэрия Курска рассказала, кто должен чистить тротуары

Правда, на них все равно гололед и снег
Ольга ДАНИЛОВА
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Зима в Курске - опасное время годаЗима в Курске - опасное время годаФото: Светлана ВОЛКОВА
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- Тротуары, расположенные вдоль автомобильных дорог Курска и находящихся в полосе их отвода, муниципальные, а пешеходные дорожки во дворах – зона ответственности управляющих организаций, ЖСК, ТСЖ, - рассказали в мэрии Курска.

Расчистка тротуаров, прилегающих к торгово-офисным помещениям, в соответствии с правилами благоустройства муниципального образования «Город Курск» - обязанность владельцев или организаций, обслуживающих эти здания.

Каждый день сотрудники Администрации города выборочно обследуют дворы и контейнерные площадки во всех округах города, заверили в мэрии. По результатам этих рейдов нарушители получают предписания, за неисполнение которых ответственных привлекают к административной ответственности.

Так, к примеру, 11 января обследовано более 150 придомовых территорий и 85 контейнерных площадок, выявлено более 60 нарушений. Чаще других их допускают следующие управляющие организации: ООО «Дирекция по эксплуатации зданий», ООО «Курский двор», ООО «УК ПАРТНЕР», ООО «Спецстрой Курск».

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