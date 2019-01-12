В Курской области сменился председатель комитета информации и печати

СЕГОДНЯ 17:45 2019-01-12T17:45:31+03:00

Наталья Лымарь освобождена "в сявзи с переходом на новое место работы"

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Череду отставок в администрации Курской области пополнила смена врио руководителя регионального комитета информации и печати. По официальной инфорамции, которая была обнародована 12 января на офсайте администрации региона, врио председателя комитета информации и печати Наталья Лымарь освобождена от занимаемой должности "в связи с с переходом на новое место работы".

Неофициальные источники в качестве кандидата на освободившуюся должность называют известного курского политолога и журналиста Дениса Михайлова.