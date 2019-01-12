Курянина обвиняют в покушении на изнасилование

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-12T12:27:25+03:00

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Суджанский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против 33-летнего жителя Беловского района. Мужчину подозревают по статье "Покушение на иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия".

По версии следствия 2 января 37-летняя женщина пришла в гости к своей знакомой, которая живет в одном из домов слободы Белая Беловского района. Вместе с ней живет ее сожитель - тот самый 33-летний мужчина. Втроем они стали выпивать.

Гостья осталась ночевать. А 3 января примерно в 4 часа ночи мужчина, применяя насилие, повалил ее на пол, стал бить ее по лицу и попытался изнасиловать. Женщине удалось вырваться и убежать из дома.

Сейчас против подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, планируется предъявление ему обвинения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сказали в СК.