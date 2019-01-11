2019-01-11T17:07:38+03:00
Происшествия

В Курской области воспитательница заклеила ребенку рот скотчем

Уголовное дело передали в суд
Яна ШЕЛЕСТ
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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в судУголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд
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Рыльский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Кореневского района, являющейся воспитательницей детского сада. Женщина обвиняется в ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию детей педработником.

Женщина, работая воспитательницей в детском саду поселка Коренево, разозлись на четырехлетнего воспитанника, толкнула его, в результате чего малыш упал под стол. Еще одного ребенка она ударила по лицу. А третьему – заклеила рот скотчем.

Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК по Курской области.

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