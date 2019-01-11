2019-01-11T16:33:26+03:00
Происшествия

В Курске взорвалась «Газель»

ЧП произошло 11 января на улице Гремяченской
Яна ШЕЛЕСТ
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«Газель» серьезно разворотило«Газель» серьезно разворотилоФото: Соцсети
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11 января во второй половине дня водитель пассажирской «Газели» заехал на заправку, расположенную на улице Гремяченской в Курске. В это время прогремел мощный хлопок – в автомобиле взорвался газовый баллон.

Очевидцы произошедшего пишут в соцсетях, что водитель чудом не пострадал, взрывной волной его отбросило в сторону. «Газель» же серьезно разворотило. К счастью, обошлось без пожара.

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