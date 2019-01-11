Главы районов Курска отчитались об уборке снега

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-11T15:18:24+03:00

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Глава администрации Центрального округа Курска Юрий Соколов рассказал, что в частном секторе постоянно работает грейдер, с помощью которого ежедневно расчищается порядка полутора десятков улиц. Аналогичная работа организована в Сеймском и Железнодорожном округах. В первую очередь чистят основные магистрали, но и прилегающие к ним улицы не останутся без внимания, обещают чиновники. Организован вывоз снега: только с улиц Железнодорожного округа 10 января вывезено около ста КамАЗов снега.

Глава города подчеркнул, что администрациям на местах надо более внимательно относиться к обращениям граждан, связанным с расчисткой тех или иных улиц и напомнил руководителям всех подразделений горадминистрации, что уборка снега сегодня – задача номер один.

Заместителю главы администрации города Курска Марине Сойниковой поручили проконтролировать работу по расчистке подходов к детским садам и школам. Несмотря на каникулы, все пришкольные территории были приведены в порядок, но после вчерашнего снегопада приходится эту работу проводить повторно.

Две бригады дорожников и четыре единицы техники задействованы на расчистке курских парков и скверов.