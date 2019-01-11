2019-01-11T15:12:33+03:00
Происшествия

В Курской области горит полигон ТБО

Причину пожара выясняют Росстройнадзор и экологи
Светлана ВОЛКОВА
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Полигон горит уже почти неделюПолигон горит уже почти неделюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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На железногорском полигоне твердых бытовых отходов, который в течение двух последних лет не эксплуатируется, еще 4 января произошло возгорание мусора.

Заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов совместно с главой города Железногорска Дмитрием Котовым, специалистами областного департамента экологической безопасности и природопользования, ГО и ЧС города, представителями пожарной части и Михайловского ГОКа выехали на место и убедились, что угрозы для населения нет. Работы по ликвидации очага возгорания организованы в круглосуточном режиме, заверили в администрации региона.

- В городе задымления не чувствуется. Проблема локализована, но мы привлечем дополнительные силы: бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, - сказал Алексей Смирнов.

Для ликвидации последствий возгорания дополнительно задействована техника. С причинами пожара на полигоне параллельно разбираются специалисты регионального департамента экологической безопасности и природопользования и Росстройнадзора.

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