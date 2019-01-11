2019-01-11T15:04:13+03:00
Общество

В Курске на Крещение оборудуют три купели

Около них будут дежурить спасатели
Яна ШЕЛЕСТ
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Всего в Курской области для крещенский купаний будет оборудовано 45 местВсего в Курской области для крещенский купаний будет оборудовано 45 местФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В ночь с 18 на 19 января православный мир начинает отмечать праздник Крещения Господня. В Курске будут оборудованы три купели для купаний - на реке Тускарь (на территории пляжа «Городской» и в 50 м вверх по течению от переходного моста в районе парка им. 50-летия ВЛКСМ), а также на Ермошкином озере.

Управление по делам ГО и ЧС совместно с центром Государственной инспекции по маломерным судам проведет проверка безопасности мест купания. На Крещение у купелей будут дежурить спасатели.

Всего в Курской области для крещенский купаний оборудуют 45 мест. Возле них будут дежурить оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов и бригады скорой помощи помощи.

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