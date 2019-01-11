Прокуратура признала чиновников виновными в холоде в курском поселке

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-11T14:56:35+03:00

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Курчатовская межрайонная прокуратура выяснила причину недогрева домов и организаций в поселке имени Карла Либкнехта в Курской области в начале этого отопительного сезона. Прокуроры признали бездействие администрации поселка главной проблемой в организации теплоснабжения жителей. Представление надзорного ведомства об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ направлено руководству поселка, сообщили активисты.

Сотрудники прокуратуры проверили контракт между администрацией поселка имени Карла Либкнехта Курчатовского района и подрядчиком, который построил новую блочно-модульную котельную для теплоснабжения потребителей по улицам Сахарова, Пушкина, Советской, Ленина в 2018 году. Нарушений ни в проектно-сметной документации, ни при заключении контракта не выявлено. Однако сотрудники прокуратуры установили, что при прокладке систем теплоснабжения от котельной к жилому сектору использовали сети меньшим диаметром – 57 вместо положенных 100 мм, как ранее сообщали активисты ОНФ в Курской области.

Причина строительной ошибки в том, что проектной организации были представлены устаревшие схемы теплоснабжения муниципалитета с неактуальными параметрами. Прокурорская проверка показала, что бездействие администрации привело к кризису – предусмотренная законом актуализация схем теплоснабжения администрацией поселка не планировалась и не осуществлялась.

Обязанность контролировать исполнение муниципальных программ развития систем инженерной инфраструктуры, всех документов, которые связаны с улучшением показателей их выполнения, является зоной ответственности заместителя главы поселка по вопросам ЖКХ. Именно он отвечал за актуализацию в том числе и технической документации. Однако на момент проведения прокурорской проверки сотрудник уволился «по собственному желанию».