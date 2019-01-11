2019-01-11T14:53:05+03:00
Недвижимость

Уборку снега в Курской области контролирует госжилинспекция

Специалисты ежедневно собирают информацию и фотоотчеты
Яна ШЕЛЕСТ
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Полученные сведения предоставляются в комитет ЖКХ и ТЭК Курской областиПолученные сведения предоставляются в комитет ЖКХ и ТЭК Курской областиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Инспекция ежедневно собирает информацию и фотоотчеты от администраций муниципальных районов и городов об уборке придомовых территорий и очистке кровель от наледи и снега многоквартирных домов. Полученные сведения предоставляются в комитет ЖКХ и ТЭК Курской области.

Также специалисты госжилинспекции проверяют придомовые территории и крыши многоквартирных домов по информации, полученной от органов местного самоуправления и жителей.

9 января в ходе проверки было установлено, что придомовые территории 19 домов, расположенных в Северо-Западном районе и в Железнодорожном округе Курска, не были очищены от снега. В отношении трех руководителей управляющих компании составлены протоколы об административных нарушениях.

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