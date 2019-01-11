Курские пожарные проводят профилактические рейды

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-11T12:58:19+03:00

Один из последних рейдов прошел в Выгорновском сельсовете Тимского района

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В зимний период, когда жители частного сектора используют печное отопление и обогревательные приборы, профилактика пожаров занимает одно из важнейших направлений в системе обеспечения пожарной безопасности.

В Курской области сотрудники Противопожарной службы регулярно проводят комплексные пожарно-профилактические мероприятия. Дежурные караулы пожарных частей и постов работают в тесном взаимодействии с полицейскими, работниками газовой службы, соцработниками и общественниками.

Один из последних рейдов прошел в Выгорновском сельсовете Тимского района. Здесь проживает девять многодетных семей и шесть семей из так называемой группы риска. Пожарные провели профилактические беседы, а пожилым гражданам дежурный караул расчистил заметенные снегом дорожки.