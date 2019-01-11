У курянки похитили старинные золотые кольца

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-11T12:39:08+03:00

Во время опроса 24-летний молодой человек сознался в преступлении Фото: Из архива "КП"

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В гости к 43-летней курянке, проживающей в Сеймском округе Курска, пришла дочь со своим молодым человеком. Во время семейного ужина парень незаметно похитил из шкатулки хозяйки два старинных золотых кольца, сообщили в УМВД по Курской области.

Через несколько дней женщина обнаружила пропажу и позвонила в полицию. Проверяя информацию о возможных посетителях квартиры, оперативники решили проверить и будущего избранника дочери потерпевшей.

Во время опроса 24-летний молодой человек сознался в преступлении и сказал, что собирался продать похищенные кольца, чтобы на вырученные деньги купить драгоценности своей девушке. Полиция изъяла украшения, после проведения экспертизы их возвратили хозяйке.

Молодой человек, ранее уже судимый за имущественное преступление, вновь стал фигурантом уголовного дела. На время следствия, ему вынесена подписка о невыезде.