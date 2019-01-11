В Курской области за сутки в ДТП пострадали девять человек
ПДД куряне нарушили почти полторы тысячи раз
За сутки в регионе происходит несколько аварийФото: из открытых источников
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10 января в Курской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых девять человек получили ранения.
За вождение в пьяном виде прав лишился один водитель, кроме того еще один отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Выявлено 90 пешеходов, нарушивших ПДД. Всего выявлено 1453 нарушения ПДД, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 1065 нарушений ПДД, в том числе 1051 нарушение скоростного режима.