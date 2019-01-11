2019-01-11T11:45:16+03:00
Происшествия

Курянин украл технику из съемной квартиры

Прежде подозреваемый уже был судим
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин может вернуться в колониюКурянин может вернуться в колониюФото: Из архива КП.
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Сотрудники Железнодорожного отдела полиции установили подозреваемого в краже из квартиры. С заявлением о хищении из съемного жилья обратилась хозяйка. При очередном посещении сдаваемой квартиры в целях проверки, женщина обнаружила пропажу техники. Арендатор пояснить ее отсутствие не смог, говоря, что попросту этого не заметил.

Обрабатывая имеющуюся информацию, сотрудники уголовного розыска выяснили, что к квартиросъемщику днем раньше приезжал 34-летний знакомый из Рыльска. Он заметил, что технику друг не использует и, покидая квартиру, прихватил ее с собой. Продал на улице неизвестным за сумму в несколько раз меньшее реальной стоимости.

Сейчас мужчина стал фигурантом уголовного дела по факту кражи. Ранее он уже судим за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы год назад. На время следствия ему запрещено покидать регион.

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