2019-01-11T11:40:17+03:00
Происшествия

В Курске столкнулись два "Фольцвагена"

Пострадал человек
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске анарии происходят регулярноВ Курске анарии происходят регулярноФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло в 20:13 10 января. На номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Широкая в Курске. По прибытию оперативных служб было установлено, что здесь столкнулись «Фольцваген Пассат» и «Фольцваген Поло».

В результате ДТП есть пострадавший. Обстоятельства ДТП выясняются.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

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