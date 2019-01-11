В Курске столкнулись два "Фольцвагена"
ДТП произошло в 20:13 10 января. На номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Широкая в Курске. По прибытию оперативных служб было установлено, что здесь столкнулись «Фольцваген Пассат» и «Фольцваген Поло».
В результате ДТП есть пострадавший. Обстоятельства ДТП выясняются.
Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.