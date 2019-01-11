Житель Курска зарезал подругу

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:46:53+03:00

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8 января 2019 года 39-летний курянин и его 31-летняя сожительница находились в съемной квартире многоквартирного дома по улице Дружбы города Курска. Между ними произошел конфликт. Мужчина схватил нож и ударил им подругу в туловище. Женщина от ранения скончалась на месте.

Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело ст. 105 УК РФ — «Убийство». Мужчину заключили под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сообщили в СУ СК.