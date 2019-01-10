2019-01-10T16:47:55+03:00
Общество

С начала зимы из Курска вывезли почти 40 тысяч кубов снега

Курян просят не парковать свои авто в неположенных местах
Ольга ДАНИЛОВА
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Под убранным снегом открывается гололедПод убранным снегом открывается гололедФото: Светлана ВОЛКОВА
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- Основная часть работ - вывоз снега, посыпка противогололедными реагентами - проводится в ночное время суток, когда поток автомобильного транспорта минимальный, - рассказал первый заместитель главы администрации города Сергей Малахов. - К этой работе привлечены сторонние предприятия - ООО «ДРСУ», ЗАО «Суджанское ДРСУ», Фатежское ДЭП, Октябрьское ДЭП, «Автодор». Они задействованы в расчистке улично-дорожной сети и вывозу снега в Курске.

Утром 10 января на уборку вышло около 65 единиц техники, в том числе 39 комбинированных дорожных машин. Расчищено около 410 остановочных площадок и работа продолжается, отчитались в мэрии.

В ночь с 9 на 10 января вывезено около 3 000 "кубов" снега, а всего с начала нынешней зимы - около 39 000 "кубов" снега.

Вместе с тем и на автомобильных дорогах, и на дворовых территориях остро стоит вопрос наличия большого количества припаркованного транспорта, что самым негативным образом влияет на качество уборки, а зачастую и вовсе лишает возможности осуществить их с помощью техники. Поэтому Администрация города в очередной раз обращается к автолюбителям и просит не оставлять личный транспорт в неположенных местах, не создавать помех для работы коммунальных служб и для движения спецтехники, соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и взаимно вежливыми.

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