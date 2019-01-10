2019-01-10T16:33:15+03:00
Общество

В Курской области определили места для крещенских купаний

Три из них расположены в Курске
Яна ШЕЛЕСТ
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Все купели возьмут на контрольВсе купели возьмут на контрольФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В Курской области определили 45 мест для проведения крещенских купаний, три из них – в областном центре. Все купели возьмут на контроль. Возле них будут дежурить оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов и бригады скорой помощи помощи.

Полиция обеспечит охрану общественного порядка и соблюдение правил дорожного движения. Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности курян примут Аварийно-спасательная служба Курской области и КОО ООО «ВОСВОД».

Ожидается, что в крещенских купаниях примут участие более 10 тысяч человек. Самый большой наплыв паломников будет в Золотухинском, Курском, Октябрьском и Рыльском районах и Курске.

Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на водных объектах. В случае любой беды незамедлительно обращайтесь в Службу спасения по телефону «112».

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