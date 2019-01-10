Курян призывают выйти на уборку снега
11 января в городе объявлена санитарная пятница
Курян призывают вооружиться лопатамиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Постановлением Администрации Курска 11 января объявлена санитарная пятница по уборке города от снега. Участие в работах примут и сотрудники структурных подразделений Администрации Курска.
Так мэрия планирует организовать расчистку остановочных площадок, пешеходных переходов и подходов к ним на городских улицах.
Принять участие в санитарной пятнице – долг каждого жителя города, поэтому Администрация города Курска призывает всех курян активно участвовать в расчистке городских территорий, сказали в мэрии.