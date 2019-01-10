2019-01-10T15:30:58+03:00
Происшествия

В Курской области орудовала банда подростков

Парни грабили прохожих
Ольга ДАНИЛОВА
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Парней задержалиПарней задержалиФото: Светлана ВОЛКОВА
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СК завел уголовные дела против четырех жителей Железногорска, двое из которых несовершеннолетние. Их подозревают в грабеже, то есть открытом хищении чужого имущества по предварительному сговору с применением насилия.

По версии следствия ночью 17 декабря трое пьяных подозреваемых 19, 17 и 16 лет на улице около одной из многоэтажек Железногорска забрали у 44-летнего мужчины сумку, в которой было более 33 тысяч рублей и дорогие очки.

Кроме того, тот же 16-летний подросток ночью 30 декабря вместе со своим 18-летним знакомым на улице около одного из детских садов Железногорска отобрали у 33-летнего мужчины мобильный телефон и другие вещи стоимостью более 5 тысяч рублей.

Четверо подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СК.

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