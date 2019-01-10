2019-01-10T15:26:48+03:00
Политика

Ирина Хмелевская назначена на должность заместителя губернатора Курской области

Ирина Григорьевна будет курировать социальные вопросы
Яна ШЕЛЕСТ
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Ирина Григорьевна будет курировать социальные вопросыИрина Григорьевна будет курировать социальные вопросы
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На должность заместителя губернатора Курской области по социальным вопросам назначена Ирина Хмелевская, ранее работавшая проректором КГМУ по лечебной работе и взаимодействию с клиническими базами.

До этого «КП» сообщала об отставке заместителя губернатора Владимира Проскурина. Чиновник ушел по собственному желанию.

— Владимир Викторович Проскурин ушел с занимаемой должности по собственному желанию. На его место я принял решение назначить Хмелевскую Ирину Григорьевну. Надеюсь, что Ирина Григорьевна сконцентрирует все свое внимание на вопросах здравоохранения, а также займется вопросами развития культуры и образования, - сказал Роман Старовойт.

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