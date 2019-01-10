2019-01-10T14:59:32+03:00
Происшествия

Курянина обвиняют в угоне авто без аккумулятора

ЧП произошло еще летом прошлого года
Ольга ДАНИЛОВА
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Угонщику грозит статьяУгонщику грозит статьяФото: Из архива КП.
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В Курске сотрудники Северо-западного отдела полиции установили подозреваемого в угоне автомобиля, совершенного в июле прошлого года. 40-летнего мужчину задержали по подозрению в причастности к имущественным преступлениям. Когда сравнивали его отпечатки пальцев с другими, снятыми на местах происшествий, выяснилось, что злоумышленник также причастен к угону автомобиля ГАЗ с улицы Бойцов 9-й дивизии, сказали в полиции. Летом ночью пьяный курянин захотел прокатиться по городу, для этого выбрал первый попавшийся автомобиль без сигнализации.

Он не сразу понял, что в машине нет аккумулятора, поэтому она не заводится. Мужчина откатил транспорт, но, когда тот и не завелся, бросил на соседней улице, где его наутро и нашли сотрудники ГИБДД. Подозреваемый признал свою вину. Уголовное дело против него будет объединено в одно производство. Наказание будет назначено по совокупности всех совершенных преступлений, сказали в УМВД.

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