Курянина обвиняют в угоне авто без аккумулятора

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:59:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске сотрудники Северо-западного отдела полиции установили подозреваемого в угоне автомобиля, совершенного в июле прошлого года. 40-летнего мужчину задержали по подозрению в причастности к имущественным преступлениям. Когда сравнивали его отпечатки пальцев с другими, снятыми на местах происшествий, выяснилось, что злоумышленник также причастен к угону автомобиля ГАЗ с улицы Бойцов 9-й дивизии, сказали в полиции. Летом ночью пьяный курянин захотел прокатиться по городу, для этого выбрал первый попавшийся автомобиль без сигнализации.

Он не сразу понял, что в машине нет аккумулятора, поэтому она не заводится. Мужчина откатил транспорт, но, когда тот и не завелся, бросил на соседней улице, где его наутро и нашли сотрудники ГИБДД. Подозреваемый признал свою вину. Уголовное дело против него будет объединено в одно производство. Наказание будет назначено по совокупности всех совершенных преступлений, сказали в УМВД.