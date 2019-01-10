2019-01-10T14:32:47+03:00
Происшествия

Под Курском «Форд Фокус» столкнулся с пассажирским поездом

Водитель иномарки госпитализирован с травмами
Яна ШЕЛЕСТ
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«Форд Фокус» выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора«Форд Фокус» выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофораФото: УМВД России по Курской области.
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10 января 2019 года примерно в 12:30 на 579 км Льговской дистанции пути, на станции Шерекино 32-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Водителя с травмами госпитализировали Фото: УМВД России по Курской области.

Водителя с травмами госпитализировалиФото: УМВД России по Курской области.

В этом время к станции подъезжал пассажирский поезд Льгов-Москва. Произошло столкновение, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу. Поезд продолжил движение, железнодорожное полотно не повредилось.

На место происшествия приехали спасатели ПСЧ № 11 города Льгова, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Водитель иномарки получил ранения, с которыми был доставлен в больницу.

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