Ушел в отставку еще один замгубернатора Курской области
Свой пост покинул Владимир Проскурин
Владимир Проскурин ушел по собственному желанию
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Распоряжением губернатора Курской области 10 января 2019 года от должности заместителя губернатора по собственному желанию освобожден Владимир Проскурин.
Владимир Викторович координировал деятельность органов исполнительной власти и органов, обеспечивающих деятельность Администрации Курской области по вопросам: образования и науки, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, опеки, попечительства, семейной и демографической политики, профилактики правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.