Пьяный курянин прыгал на односельчанине, пока тот не умер

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:14:16+03:00

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5 января 2019 года к 49-летнему жителю Глушковского района в гости пришел 60-летний односельчанин. Они стали вместе распивать спиртные напитки, а потом поссорились. Хозяин дома девять раз прыгнул на лежащего, на полу собутыльника. От полученных множественных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сообщали в СУ СК по Курской области.