Под Железногорском в ДТП ранены четыре человека

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:11:22+03:00

Водитель "Дэу" выехал на встречку Фото: УМВД России по Курской области.

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10 января примерно в 11.15 на 37 километре автодороги Тросна-Калиновка 23-летний водитель автомобиля "ДЭУ" двигался со стороны поселка Тросна в сторону города Железногорска.

По предварительным данным, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива», за рулем которого находился 30-летний водитель. В результате ДТП оба водителя и две пассажирки автомобиля «Нива» получили ранения различной степени тяжести.

После ДТП движение транспорта на данном участке дороги было временно ограничено, сейчас – полностью восстановлено. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.