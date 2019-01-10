В Курске на улице Союзной ограбили женщину

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:50:23+03:00

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33-летняя курянка возвращалась вечером домой по улице Союзной. У дома № 25 неизвестный мужчина толкнул ее в спину, выхватил из рук сумочку и убежал, сообщили в УМВД по Курской области.

Женщина тут же позвонила в полицию и сообщила приметы злоумышленника. Описание внешности предполагаемого грабителя получили все посты и наряды, несущие службу в радиусе километра от места происшествия.

Работая по ориентировке, экипаж патрульно-постовой службы заметил на улице похожего мужчину. При досмотре у него нашли тысячу рублей и зонт. Вскоре выяснилось, что именно он и принадлежит потерпевшей. Остальные вещи – кредитную карту, документы и саму сумку подозреваемый выбросил.

Женщина опознала налетчика. Он оказался ранее судим за тяжкие преступления. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ. За грабеж предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.