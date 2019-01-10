С 14 января в Курске начнут отключать свет

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:29:24+03:00

Без света останутся три округа Фото: Из архива "КП"

Плановые отключения электроэнергии запланированы во всех трех округах

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В связи с проведением плановых работ в курских электросетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 14 января по 18 января с 9-00 до 16-00: Народная 13а, 13в, 11; Магистральный проезд 8-12, 12а; 1-6 Вольные переулки, Просторная, Нижняя Луговая, 23-61, 4-66, Чумаковская 45-79, 48-72; Овечкина 45а -53/28, 26-58; Бочарова 27-41, 40-50; 1-2-й Нижние Луговые переулки, 1-й Даньшинский переулок 3-23, 4-26.

С 9-00 до 17-00: Летная, Заливная, Кукуевская, 1-я Степная, Кукуевские переулки, Васильковая, Васильковые переулки, Центральные переулки, Окружная, Сельская, Малая, Плодовая, Ипподромная, Голубая, Розовая, Цветная, Белая, Ромашковая, Жасминная, Журавлиная, Мостовая, Тросниковая, Колокольчиковая, Басьяновская, Панинская, Дроздовская, Медвенский переулок, Медвенская, ул. Магистральная, 1-2-й Цветочные переулки, 1-я Счастливая, 1-3-й Рублевские переулки, ул. Рублёвская, Курская, Лучистая (Кукуевка), Школьная (Кукуевка), Лазурная (Кукуевка), Заповедная.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 14 января по 18 января с 9-00 до 16-00: ул. Совхозная; ул. Институтская 33.

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 14 января по 18 января с 9-00 до 16-00:

Новоселовка 32-64, 17-37; 2-я Новоселовка 46-66; Новоселовский переулок 4-16, 5-39; 1-я Стрелецкая 1-23, 2-18; Коммунальная 24-46, 23-47; 1-я Воронежская 1-29, 2-32; 2-я Воронежская 3-15, 4-12; 2-я Путейская 1-29, 2-24; Калинина 45-59, 48-64; Козлова 2-34, 1-37;8 Марта 68-78.

Тел. для справок: 26-32-10