2019-01-10T10:50:21+03:00
Происшествия

Под Курском «Хонда» врезалась в «Тойоту»: погиб 21-летний парень

ДТП произошло в Рыльском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель "Хонды" погиб на местеВодитель "Хонды" погиб на местеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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9 января во второй половине дня 21-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик» ехал по автодороге КурскЛьговРыльск. Примерно в 16:20 на 96 километре трассы он начал обгонять движущийся впереди автомобиль и столкнулся со встречной «Тойотой Хайлендер», за рулем которой сидел 40-летний водитель.

На место ДТП приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 39 Рыльского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель «Хонды» скончался на месте, 19-летняя девушка-пассажир с ранением была доставлена в Рыльскую центральную районную больницу.

В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.

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