По Курску проедет «читающий» троллейбус

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:07:09+03:00

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14 января в 11.00 курян и гостей города приглашают стать участниками проекта «Читающий маршрут», посвященного Дню литератора. Он отмечается с 2017 года 15 января – в день рождения выдающегося курского писателя Евгения Носова.

В салоне троллейбуса будут размещены портреты знаменитых писателей и поэтов курского края. Пассажиры смогут пообщаться с курскими литераторами, послушать стихи в исполнении самих авторов, а также получить автограф на память.

Куряне и гости узнают интересные факты о жизни и деятельности выдающихся писателей-курян. Особое внимание будет уделено литературному наследию Евгения Носова. Курские литераторы поделятся воспоминаниями об известном писателе, прочитают отрывки из его произведений.

На остановке «Улица Почтовая» будет выбран «cчастливый пассажир», который станет обладателем призов от организаторов проекта. Пассажиры также смогут обменяться книгами, каждый получит на память тематические памятки и буклеты.

Стартует «Читающий маршрут» с Красной площади в 11.00, далее - по маршруту № 1 «Знаменский собор – ККПФ – Знаменский собор».